Предприятия Рязанской области оценили работу Регионального центра компетенций

Уровень удовлетворенности работой РЦК составил 89%.

Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса, оператор национального проекта «Производительность труда» в Рязанской области, получил высокую оценку от предприятий региона ― уровень удовлетворенности работой РЦК составил 89%. Это результат ежегодных замеров индекса, проводимых Федеральным центром компетенций.

Индекс удовлетворенности является ключевым показателем, определяющим эффективность работы РЦК в рамках нацпроекта. Опрос проводится независимыми организациями среди компаний-участников нацпроекта. На сегодняшний день в Рязанской области их более 95. Учитывается влияние нацпроекта на финансовые результаты предприятия, повышение вовлеченности его сотрудников, уровень знаний и навыков, которые они получили от экспертов РЦК.

Стоит отметить, что работу рязанского РЦК высоко оценивают уже не первый год. В 2023 году уровень удовлетворенности составил 92%.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» — комплекс мер государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. Рязанская область присоединилась к нацпроекту в 2018 году.