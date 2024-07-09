После жалоб рязанцев Малков объявил о совещании с главврачами рязанских больниц

Во вторник, 9 июля, на заседании правительства Павел Малков попросил министра здравоохранения Александра Пшенникова собрать совещание с главврачами рязанских больниц для обсуждения плана развития. Губернатор обратил внимание на постоянные жалобы пациентов в соцсетях.

Во вторник, 9 июля, на заседании правительства Павел Малков попросил министра здравоохранения Александра Пшенникова собрать совещание с главврачами рязанских больниц для обсуждения плана развития.

Губернатор обратил внимание на постоянные жалобы пациентов в соцсетях.

«Там зачастую просто кошмар. Начиная от вопросов вежливости в приемном покое и заканчивая чудовищным состоянием даже не палат, а кроватей, на которых пациенты лежат. То есть, если нет компьютерного томографа, то это вопрос к минздраву, а если кровать 30 лет не ремонтировали, то куда смотрел главный врач? Неужели он не мог решить эту проблему? У меня огромный вопрос», — подчеркнул Малков.

Также губернатор добавил, что хочет видеть по каждой больнице именно план развития.

«В больницах много проблем, которые требуют только хозяйской руки со стороны главврача», — отметил Малков.