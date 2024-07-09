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Пользователей электросамокатов начнут проверять на реакции перед поездкой
Если пользователь не сможет пройти тест, сервис ограничит скорость поездки до 15 км/ч.

Пользователей электросамокатов будут проверять на умственные способности перед поездкой. Об этом сообщает пресс-служба каршеринга электросамокатов Whoosh.

Пользователи российских электросамокатов будут проходить тест на когнитивные реакции, он поможет оценить внимательность и степень концентрации водителя.

Если пользователь не сможет пройти тест, сервис ограничит скорость поездки до 15 км/ч.