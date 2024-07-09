Ночью над российскими регионами сбили 38 украинских беспилотников

Во вторник, 9 июля, БПЛА сбили в небе над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областях.

Ночью над российскими регионами сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

Во вторник, 9 июля, БПЛА сбили в небе над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областях.

В Белгородской области в результате атаки пострадали два человека. Один погиб.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что из-за падения обломков беспилотников загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в Калаче-на-Дону.

По словам властей Ростовской области, в результате атаки в Родионова-Несветайском районе загорелась электроподстанция.