Мишустин: Россия планирует вовлекать частный бизнес в космическую сферу

Для наращивания доли отечественной техники будет усилена работа по авиа- и судостроению.

Россия планирует вовлекать частный бизнес в космическую сферу. Об этом во вторник, 9 июля написало ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Он напомнил о подготовке некоторыхновых национальных проектов, в том числе по развитию космической деятельности.

«Будем вовлекать в работу частный бизнес, наращивать орбитальные группировки. Усилим работы по авиа- и судостроению, чтобы существенно нарастить долю отечественной техники. Окончательное решение по этим двум важнейшим сферам принято буквально на днях», — заявил глава кабмина.