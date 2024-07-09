Метеорологи рассказали, сколько в российских регионах продлится жара
По словам специалистов, жара в средней полосе России может сохраняться еще около двух недель.
Метеорологи рассказали, сколько в российских регионах продлится жара. Об этом пишут «
По словам специалистов, жара в средней полосе России может сохраняться еще около двух недель.
Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что температура будет прогреваться до +30 градусов не каждый день.
«Будет преобладать температура в 27-29 градусов. Для города это уже довольно жарко», — отметила она.