Метеорологи рассказали, сколько в российских регионах продлится жара

По словам специалистов, жара в средней полосе России может сохраняться еще около двух недель.

Метеорологи рассказали, сколько в российских регионах продлится жара. Об этом пишут « Известия ».

По словам специалистов, жара в средней полосе России может сохраняться еще около двух недель.

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что температура будет прогреваться до +30 градусов не каждый день.

«Будет преобладать температура в 27-29 градусов. Для города это уже довольно жарко», — отметила она.