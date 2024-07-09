Малков подвел итоги работы стенда Рязанской области на выставке «Россия»

По словам губернатора, со стендом за время проведения выставки познакомились 3,5 миллиона гостей.

Павел Малков подвел итоги работы стенда Рязанской области на выставке «Россия». Об этом сообщил сайт облправительства.

«Грандиозный проект, реализован по решению нашего Президента, рекордное количество посетителей. Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест на планете. Вчера я был там, на церемонии закрытия, принял участие во встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Очень много труда вложил наш коллектив в создание стенда Рязанской области, его работу на выставке. Огромное количество положительных отзывов получили. Стенд был ярким, интересным и популярным. За время проведения выставки с ним познакомились 3,5 миллиона гостей. Для нас это была прекрасная возможность показать наш потенциал. А еще это стимул становиться лучше, использовать и реализовывать все, что мы там для себя отметили у коллег», — сказал Малков.

Губернатор поблагодарил всех, кто работал на стенде области, создавал его, участвовал в проекте и внес вклад в успешную работу региона на выставке «Россия». Он напомнил, что по решению президента наследие выставки сохранят в Национальном центре «Россия» в Москве. В регионах планируется создавать филиалы этого центра. «Успехи страны складываются из успехов регионов. Мы уже готовы перенимать и продвигать наследие выставки „Россия“ на нашей Рязанской ВДНХ. Будем ее развивать и расширять, уже заручились поддержкой московской ВДНХ, договорились о перекрестных мероприятиях на площадках в Москве и в Рязани», — заявил глава региона.

Павел Малков поручил организовать всю необходимую работу для создания площадки региона в национальном центре «Россия» и на Рязанской ВДНХ в соответствии с новой концепцией. По словам губернатора, сейчас там восстановили уже восемнадцать павильонов из двадцати одного. Все остальные также будут восстановлены, утраченные — построены заново. Продолжается благоустройство территории. Прорабатываются планы по дальнейшему расширению этого пространства, есть много интересных идей, которые будут позже презентованы горожанам. Кроме того, Рязанская ВДНХ будет полностью интегрирована с Большим пешеходным маршрутом, другими общественными территориями, в том числе Лесопарком, Садом юннатов.