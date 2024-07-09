Павел Малков подвел итоги работы стенда Рязанской области на выставке «Россия». Об этом сообщил сайт облправительства.
«Грандиозный проект, реализован по решению нашего Президента, рекордное количество посетителей. Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест на планете. Вчера я был там, на церемонии закрытия, принял участие во встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Очень много труда вложил наш коллектив в создание стенда Рязанской области, его работу на выставке. Огромное количество положительных отзывов получили. Стенд был ярким, интересным и популярным. За время проведения выставки с ним познакомились 3,5 миллиона гостей. Для нас это была прекрасная возможность показать наш потенциал. А еще это стимул становиться лучше, использовать и реализовывать все, что мы там для себя отметили у коллег», — сказал Малков.
Губернатор поблагодарил всех, кто работал на стенде области, создавал его, участвовал в проекте и внес вклад в успешную работу региона на выставке «Россия». Он напомнил, что по решению президента наследие выставки сохранят в Национальном центре «Россия» в Москве. В регионах планируется создавать филиалы этого центра. «Успехи страны складываются из успехов регионов. Мы уже готовы перенимать и продвигать наследие выставки „Россия“ на нашей Рязанской ВДНХ. Будем ее развивать и расширять, уже заручились поддержкой московской ВДНХ, договорились о перекрестных мероприятиях на площадках в Москве и в Рязани», — заявил глава региона.
Павел Малков поручил организовать всю необходимую работу для создания площадки региона в национальном центре «Россия» и на Рязанской ВДНХ в соответствии с новой концепцией. По словам губернатора, сейчас там восстановили уже восемнадцать павильонов из двадцати одного. Все остальные также будут восстановлены, утраченные — построены заново. Продолжается благоустройство территории. Прорабатываются планы по дальнейшему расширению этого пространства, есть много интересных идей, которые будут позже презентованы горожанам. Кроме того, Рязанская ВДНХ будет полностью интегрирована с Большим пешеходным маршрутом, другими общественными территориями, в том числе Лесопарком, Садом юннатов.