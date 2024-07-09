Госдума поддержит законопроект о выдворении мигрантов еще по 20 статьям КоАП

Вячеслав Володин совершенствование миграционного законодательства имеет приоритетное значение для думы.

Госдума поддержит законопроект о выдворении мигрантов за правонарушения еще по 20 статьям КоАП. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

«Вопрос контроля за миграцией — крайне важный. Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах», — отметил он.

Чиновник рассказал, что совершенствование миграционного законодательства имеет приоритетное значение для думы. Володин заверил, что палата в кратчайшие сроки рассмотрит предложения правительства, министерств и ведомств, способствующие решению проблем в миграционной сфере.

Ранее МВД подготовило законопроект, по которому иностранцев будут выдворять из страны за нарушения еще по 20 статьям КоАП.