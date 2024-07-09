Две электрички из Рязани в Москву и обратно отменили по техническим причинам
По данным собеседника, электропоезд, который должен был выехать в Москву в 17:00 с вокзала «Рязань — 1», внезапно отменили.
Две электрички из Рязани в Москву и обратно отменили по техническим причинам. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник.
По данным собеседника, электропоезд, который должен был выехать в Москву в 17:00 с вокзала «Рязань — 1» внезапно отменили.
Кроме того, поезда из Москвы с отправлением в 21:20 также не будет.
Отмечается, что причиной стала техническая неисправность.