Две электрички из Рязани в Москву и обратно отменили по техническим причинам

По данным собеседника, электропоезд, который должен был выехать в Москву в 17:00 с вокзала «Рязань — 1», внезапно отменили.

Две электрички из Рязани в Москву и обратно отменили по техническим причинам. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник.

По данным собеседника, электропоезд, который должен был выехать в Москву в 17:00 с вокзала «Рязань — 1» внезапно отменили.

Кроме того, поезда из Москвы с отправлением в 21:20 также не будет.

Отмечается, что причиной стала техническая неисправность.