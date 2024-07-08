Во Владимире автомобилист намеренно сбил мотоциклиста с ребенком

Во Владимире автомобилист намеренно сбил мотоциклиста с ребенком. Об этом сообщила Газета.ru.

Между владельцем легковушки и байкером произошла ссора на заправке, после чего автомобилист умышленно наехал на мотоцикл. Отмечается, что в это время на байке сидел ребенок.

Мальчик слез с транспорта, а мотоциклист решил куда-то уехать, однако автолюбитель развернулся и вновь его протаранил. От удара байкер упал и получил травмы.

Злоумышленник сначала скрылся с места, но позже сам пришел в полицию. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.