В Санкт-Петербурге школьники избили семиклассника и сломали ему ребра

В Санкт-Петербурге школьники сломали ребра семикласснику. Об этом сообщил портал 78.ru.

Инцидент произошел около дома № 7 по улице Котина в субботу, 6 июля, между 17:00 и 19:00.

В полицию обратилась 50-летняя петербурженка. Она рассказала, что ее 13-летнего сына избили двое 14-летних подростков. Пострадавшего мальчика госпитализировали, у него выявили ушибы головы, грудин, ребер, а также ссадины. Состояние ребенка оценивали как средней степени тяжести.

Подозреваемых задержали. Их доставили в отделение полиции и передали родителям под обязательство о явке. Возбуждено дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).