В Рязани уничтожили более 75 килограммов наркотиков

Запрещенные вещества сожгли на одном из промышленных предприятий областного центра.

В Рязани уничтожили более 75 килограммов наркотиков. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Запрещенные вещества полицейские изъяли в ходе оперативной деятельности при личных досмотрах задержанных граждан, проверках автотранспорта, проведении обысков и осмотров мест происшествий.

Согласно действующему законодательству процедура уничтожения наркотиков проходила с участием и под контролем межведомственной комиссии в составе представителей УМВД, Министерства здравоохранения и Министерства природопользования Рязанской области.

Вещества были доставлены на одно из промышленных предприятий города Рязани и сожжены в плавильной печи при высоких температурах.

Полицейские отправили в огонь около 5 килограммов синтетических наркотиков, и более 70 килограммов наркотических веществ растительного происхождения.