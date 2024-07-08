В Рязани произошла массовая драка

Инцидент случился на улице Пушкина возле дома № 27.

В Рязани произошла массовая драка. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

Инцидент случился на улице Пушкина возле дома № 27. Судя по кадрам, двое мужчин напали на третьего. Они наносили удары руками и ногами в область головы и тела. Прохожие попытались разнять дерущихся, но дебоширы напали и на них.

В какой-то момент мужчины оставили жертву, и начали преследовать одного из прохожих. Ему на помощь пришли трое неизвестных, которые избили двух зачинщиков драки.

О состоянии пострадавших неизвестно. Подробности уточняются.