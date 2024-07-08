В Рязани отключили свет на 15 улицах
Восстановление планируют в течение четырех часов после отключения.
В Рязани отключили свет на 15 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в электросетях.
Света нет по следующим адресам:
- Первомайский проспект;
- ул. Семинарская;
- ул. Сенная;
- ул. Право-Лыбедская;
- ул. Горького;
- ул. Почтовая;
- ул. Солнечная;
- ул. Соборная;
- ул. Некрасова;
- ул. Радищева;
- ул. Краснорядская;
- ул. Кольцова;
- ул. Новослободская;
- ул. Ленина;
- Площадь Ленина.
Восстановление планируют в течение четырех часов после отключения.