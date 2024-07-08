В Рязани отключили свет на 15 улицах

Восстановление планируют в течение четырех часов после отключения.

В Рязани отключили свет на 15 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в электросетях.

Света нет по следующим адресам:

Первомайский проспект;

ул. Семинарская;

ул. Сенная;

ул. Право-Лыбедская;

ул. Горького;

ул. Почтовая;

ул. Солнечная;

ул. Соборная;

ул. Некрасова;

ул. Радищева;

ул. Краснорядская;

ул. Кольцова;

ул. Новослободская;

ул. Ленина;

Площадь Ленина.

Восстановление планируют в течение четырех часов после отключения.