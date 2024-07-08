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В Рязани осудили двух местных жителей за убийство знакомого
Им назначили 16,5 лет и 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

В Рязани осудили двух местных жителей за убийство знакомого. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 3 апреля 2023 года у дома № 12 по улице Радищева в Рязани между тремя пьяными мужчинами произошел конфликт. Двое приятелей напали на третьего с ножом и разбитой бутылкой и нанесли ему множественные удары в грудь, а также избили его. От полученных травм потерпевший скончался.

Рязанцы признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ). Приговором суда одному из виновных назначено 16,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, второму — 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Напомним, убийство произошло на улице Радищева 3 апреля. Пьяные люди зарезали своего приятеля, а также били его ногами и разбитой бутылкой.

Позже в сети появилось видео момента убийства.