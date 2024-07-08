В Рязани из-за ремонтных работ ограничат движение по улице Пожалостина

Ограничения начнут действовать с 23:00 10 июля до 17:00 15 августа. Причина — аварийный ремонт канализационного коллектора.

В Рязани из-за ремонтных работ ограничат движение по улице Пожалостина. Об этом сообщила горадминистрация.

Причина — аварийный ремонт канализационного коллектора. Движение ограничат с 23:00 10 июля до 17:00 15 августа на участке от пересечения с улицы Кудрявцева до пересечения с Первомайским проспектом. Ограничение коснется полосы в сторону Первомайского проспекта.

На время работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ огородят.

Мэрия попросила водителей учитывать информацию при планировании маршрута.