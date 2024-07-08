В России поддержали законопроект о штрафах для родителей курящих детей

Инициативу одобрили Минздрав и Роспотребнадзор.

В России поддержали законопроект о штрафах для родителей курящих детей. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщило издание Ura.ru.

Инициативу поддержали Минздрав и Роспотребнадзор. В РФ уже есть штраф для родителей за распитие детьми алкоголя и употребление наркотиков, в связи с чем предлагается распространить его на курение и повысить административный штраф в 2,5 раза. Сейчас взыскание составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей.

«Проект предлагает, в связи с тотальным курением вейпов в школах и массовыми жалобами учителей, новую меру ответственности», — написал депутат Госдумы Артем Метелев в своем telegram-канале.