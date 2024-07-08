В Подмосковье педофил пытался изнасиловать школьника

В Подмосковье педофил пытался изнасиловать школьника. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала 12-летний мальчик из Красноармейска пришел купаться на речку Ворю. На берегу незнакомец попросил научить его плавать, после чего начал трогать подростка в кустах. Ребенок закричал, позвал на помощь и вырвался. Дома он обо всем рассказал родителям.

Полиция задержала нападавшего. Им оказался 42-летний разнорабочий, который снимал квартиру в соседнем с подростком доме.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Педофилу грозит до 20 лет колонии.