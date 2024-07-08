В Подмосковье мужчина погиб, прыгнув в воду с четырехметровой высоты

В Подмосковье мужчина разбился о воду, прыгнув с четырехметровой высоты в карьер. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла в Электростали.

По информации источника, 35-летний мужчина пошел купаться в карьер Есино вместе с братом. Мужчина прыгнул в воду с обрыва. Как рассказали очевидцы, мужчина ударился о воду, после перестал двигаться. Они рассказали, что погибший долгое время ходил и присматривался к точке выше, с которой можно прыгнуть. Приехавшие на место медики констатировали смерть.