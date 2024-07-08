В Красноярском крае при столкновении маршрутки с «КамАЗом» пострадали 17 человек

В Красноярском крае при столкновении маршрутки с КамАЗом пострадали 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

«По предварительным данным, в 14.15 08 июля 2024 года водитель рейсового автобуса, следовавшего из города Красноярск в Шарыпово по автодороге „Ачинск — Ужур — Троицкое“, выполняя обгон попутного автомобиля „КАМАЗ“ на 41 километре автодороги, допустил столкновение, в результате чего автомобиль и автобус съехали в кювет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавших доставили в больницу, их состояние уточняется. По факту аварии возбуждено уголовное дело.