В Коми мемориальная плита насмерть придавила семилетнюю девочку

В Коми мемориальная плита насмерть придавила семилетнюю девочку. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Трагедия случилась в Прилузском районе.

На ребенка упала одна из мемориальных плит памятникам погибшим в Великой Отечественной войне. От полученной открытой черепно-мозговой травмы девочка умерла на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть.

Отмечается, что памятник установлен на пожертвования местных жителей и республиканскую субсидию. Однако сотрудники администрации села не выполняли обязанности по контролю за соблюдением техники безопасности. Назначены экспертизы, ведется расследование.