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В ГД одобрили штрафы за несоблюдение требований к содержанию питомцев
Согласно документу, максимальный штраф составит десять тысяч рублей.

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом сообщило ТАСС.

По законопроекту, максимальный штраф будет достигать десять тысяч рублей. Его назначат в случае совершения повторного нарушения.

«Комитет… рекомендует… принять в первом чтении проект федерального закона № 41446-8 «О внесении изменений в Кодекс России об административных правонарушениях», — говорится в заключении.