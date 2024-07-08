В Дагестане обрушился аттракцион, на котором катались дети

В Дагестане обрушился аттракцион, на котором катались дети. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июля, в селе Куруш. Упал передвижной аттракцион. «Данных о пострадавших не имеется», — указано в сообщении прокуратуры.

Ведомство начало проверку, во время которой оценит соблюдение требований безопасности при работе и эксплуатации аттракционов.

Пресс-служба следственного управления СК РФ по республике сообщает, что по факту ненадлежащего обслуживания в парке аттракционов начата доследственная проверка. По предварительной информации, никто не пострадал.