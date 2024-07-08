Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
26°
Втр, 09
28°
Срд, 10
27°
ЦБ USD 88.13 0.01 06/07
ЦБ EUR 95.57 0.59 06/07
Нал. USD 88.40 / 88.81 08/07 15:55
Нал. EUR 97.05 / 97.41 08/07 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
5 июля 16:14
4 778
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
3 362
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
5 722
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
13 544
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Дагестане обрушился аттракцион, на котором катались дети

В Дагестане обрушился аттракцион, на котором катались дети. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июля, в селе Куруш. Упал передвижной аттракцион. «Данных о пострадавших не имеется», — указано в сообщении прокуратуры.

Ведомство начало проверку, во время которой оценит соблюдение требований безопасности при работе и эксплуатации аттракционов.

Пресс-служба следственного управления СК РФ по республике сообщает, что по факту ненадлежащего обслуживания в парке аттракционов начата доследственная проверка. По предварительной информации, никто не пострадал.