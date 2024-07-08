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Умерла Народная артистка СССР, прима-балерина Марина Кондратьева
Ей было 90 лет.

В возрасте 90 лет умерла Народная артистка СССР, прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил о ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову.

Марина Кондратьева в 1952 году окончила класс Галины Петровой в Московском хореографическом училище. С 1952 по 1980 годы она была артисткой балетной труппы Большого театра. Исполняла главные партии в балетах «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Паганини». В 1980-х годах она начала преподавать, под ее руководством репетировали Людмила Семеняка, Маргарита Шрайнер, Нелли Кобахидзе, Антонина Чапкина. В 1965 году получила звание Народной артистки.