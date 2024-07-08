РЗН. инфо публикует расценки на размещение материалов по допвыбрам

РЗН.инфо публикует расценки на размещение материалов в период предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Рязанской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12. Они пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.

Публикация пресс-релиза в ленте новостей (1 шт.) — 14 тысяч рублей;

Публикация статьи (1 шт.) — 40 тысяч рублей;

Публикация спецпроекта-статьи (1 шт.) — 70 тысяч рублей;

Размещение фоторепортажа (1 шт.) — 25 тысяч рублей;

Размещение теста (до 8 вопросов, на 10 суток) — 40 тысяч рублей;

Размещение постов в канале РЗН. инфо мессенджера «Telegram» (1 шт.) — 5 тысяч рублей;

Размещение постов в группе РЗН. инфо в соцсети «ВКонтакте» (1 шт.) — 4 тысячи рублей;

Баннер в шапке на главной десктопной версии (33% просмотров, 1 неделя) — 21 тысяча рублей;

Баннер в шапке на внутренних десктопной версии (33% просмотров, 1 неделя) — 25 тысяч рублей;

Баннер циклический в ленте новостей десктопной версии (33% просмотров, 1 неделя) — 15 тысяч рублей;

Баннер фуллскрин на главной в мобильной версии (50% показов, 1 неделя) — 100 тысяч рублей;

Баннер в новостях в мобильной версии (50% показов, 1 неделя) — 80 тысяч рублей.

Услуги предоставляются на условиях 100% предоплаты.

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