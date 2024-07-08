Рязанское правительство потратит 2,3 миллиона рублей на обслуживание своих машин

Согласно документам, ремонтировать будут четыре автомобиля — Mercedes-Benz, Kia, Peugeot Traveller и Toyota Camry.

Правительство Рязанской области потратит два миллиона 345 тысяч рублей на обслуживание и ремонт своих автомобилей на полгода. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, ремонтировать будут четыре автомобиля — Mercedes-Benz, Kia, Peugeot Traveller и Toyota Camry. ГКУ «Представительство правительства Рязанской области» заключило контракт на работы с московской фирмой ООО «Автокомитет».

В документации указано, что включает в себя текущий и капремонт: ремонт двигателей и других агрегатов и узлов автомобилей, включая электрооборудование, покраска автомобиля, проверку и регулировку света фар, техмойка, установка сигнализации и другие работы.

Срок оказания услуг — до 1 января 2025 года.

Ранее стало известно, что правительство Рязанской области решило закупить девять автомобилей марки «Москвич» за 21,6 миллиона рублей.