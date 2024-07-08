Рязанский радиозавод обновил производство и увеличил эффективность на 30%

Модернизация прошла в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Рязанский радиозавод, участник национального проекта «Производительность труда», модернизировал производство радиостанций стандарта DMR.

Предприятие, входящее в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех, закупило современное оборудование для оснащения участков по производству радиостанций стандарта DMR. Общий объем инвестиций в модернизацию составили 55 млн рублей, из которых 30 млн предоставил Фонд развития промышленности РФ, а 13 млн ― Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области. Благодаря новому высокотехнологичному оборудованию производительность труда выросла на 30%.

Как рассказала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети, высокотехнологичные предприятия региона активно используют возможности господдержки для закупки нового оборудования, увеличения объемов импортозамещающих производств. Радиозавод ― в числе тех, кто эффективно воспользовался помощью.

«DMR радиостанции успешно поставляются МЧС России и как отдельные устройства, и в составе специальных автомобилей, разработанных и производимых радиозаводом для спасателей, — мобильного узла связи, мобильного комплекса информирования и оповещения населения, автомобиля оперативного управления. Оборудование позволяет оперативно организовать надежную и стабильную связь в полевых условиях, в том числе во время чрезвычайных ситуаций. Радиостанции могут использовать как гражданские, так и силовые ведомства, энергосбытовые и транспортные компании, предприятия нефтегазового сектора, службы инкассации и охраны. Этот вид продукции включен в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения», ― отметила Юлия Швакова.

Напомним, Рязанский радиозавод присоединился к нацпроекту «Производительность труда» в 2019 году и одним из первых в регионе начал успешно внедрять у себя методы бережливого производства. Всего в Рязанской области участниками нацпроекта являются 98 предприятий. Оператором нацпроекта в регионе выступает Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса.