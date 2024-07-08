Рязанская область представила передовые разработки на выставке «Иннопром-2024»

По данным организаторов, на площадке представлены экспозиции 11 стран, среди которых Китай, Венгрия и Турция.

8-11 июля в Екатеринбурге проходит 14-я международная промышленная выставка «Иннопром-2024» ― одно из ключевых событий в экономической жизни страны. Тема выставки 2024 года ― «Технологическое партнерство: формируя образ будущего», страной-партнером выступают Объединенные Арабские Эмираты. Всего в «Иннопроме-2024» примут участие более 46 тысяч гостей. По данным организаторов, на выставке представлены экспозиции 11 стран, среди которых Китай, Венгрия и Турция.

Делегацию Рязанской области возглавляет министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев. Также в ее состав вошли директор Агентства развития бизнеса Рязанской области Роман Кравчук, президент Торгово-промышленной палаты Рязанской области Людмила Козлова, директор Государственного фонда развития промышленности Рязанской области Максим Жданов. В рамках деловой программы региональная делегация проведет ряд рабочих встреч.

Рязанская область также участвует в выставке с коллективным стендом, организованным Агентством развития бизнеса. На нем представлены компании-резиденты Аэрокосмической инновационной долины ― «Силовая электроника», «Рязаньприбор», «Квантрон Групп», «ТЦ ЖаиС», «Аврора Роботикс». Они демонстрируют гостям «Иннопрома» новинки в сфере БПЛА, радиотехники, биомедицинских технологий и IT. В первый день выставки стенд посетил и оценил разработки рязанских компаний президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.