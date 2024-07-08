Рязанец незаконно прописал в своих квартирах 90 иностранцев

По уголовному делу проводится комплекс действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

Рязанец незаконно прописал в своих квартирах 90 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Отмечается, что обвиняемый организовал незаконное пребывание на территории России не менее 90 мигрантов. Он оформлял за деньги фиктивную регистрацию в принадлежащих ему жилых помещениях.

По уголовному делу проводится комплекс действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.