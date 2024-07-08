Рязанцы рассказали, что на Северной окружной «смывает» тротуары
На кадрах видны глубокие ямы с оголившимися трубами.
Рязанцы рассказали, что на Северной окружной дороге «смывает» пешеходную зону. Фотографиями жители поделились в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова.
На кадрах видны глубокие ямы с оголившимися трубами.
По словам рязанки, в таком состоянии практически вся пешеходная зона около остановки «Борковский карьер 3».
Комментатор предположила, что разрушаться тротуар стал после обильных дождей.