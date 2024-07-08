Рязанцев предупредили о проверке автомобилистов на светопропускаемость стекол

Нарушителям грозят штрафы.

Рязанцев предупредили о проверке автомобилистов на светопропускаемость стекол. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

За данное нарушение параметров тонировки предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 500 рублей. При невыполнение законных требований сотрудников полиции нарушителей могут привлечь к административному аресту на срок до 15 суток.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает всех водителей строго соблюдать ПДД и уважительно относится к другим участникам дорожного движения.