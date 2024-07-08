Россияне высказали свое мнение о браке и свадебных традициях

Провести пышное торжество в честь регистрации семейных уз хотели бы всего 14% опрошенных.

Россияне высказали свое мнение о браке и свадебных традициях. Данные предоставило социологическое агентство «Вебер».

62% опрошенных считают, что брак необходим для закрепления романтических отношений. При этом 28% убеждены, что можно оставаться сожителями. Чаще такого мнения придерживаются мужчины, люди от 18 до 34 лет и пользователи приложений для онлайн-знакомств.

76% респондентов назвали оптимальным для вступления в брак возраст от 21 года до 30 лет. А среди главных причин, по которым люди связывают себя брачными узами, выделили любовь (54%), желание продолжить род (44%), стремление создать семью (32%).

58% участников исследования согласны с утверждением о том, что вступать в брак нужно один раз и на всю жизнь.

По формату торжества мнения разделились. 57% россиян хотели бы отметить свадьбу в небольшом кругу близких людей. Провести уединенное мероприятие для двоих предпочли бы 19% респондентов, а пышное празднество — 14%.

К свадебным традициям, распространенным в нашей стране, пары относятся по-разному. Актуальными на сегодняшний день респонденты назвали: благословение родителей, обмен кольцами, поимку букета невесты, танец молодоженов, свадебную фотосессию, тост «Горько!» и первую брачную ночь. Среди устаревших отмечены: кража и выкуп невесты, драка на свадьбе и продажа первого куска торта.

Общероссийский онлайн-опрос проводился 24-25 июня методом River Sampling. В нем участвовали 1200 человек.