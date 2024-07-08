Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
26°
Втр, 09
28°
Срд, 10
27°
ЦБ USD 88.17 0.04 09/07
ЦБ EUR 95.66 0.09 09/07
Нал. USD 88.40 / 89.30 08/07 18:37
Нал. EUR 97.05 / 97.90 08/07 18:37
Новости
Итоги года New
Публикации
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
5 июля 16:14
4 902
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
3 459
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
5 824
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
13 640
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Российские военные уничтожили установки HIMARS, которыми ВСУ ударили по Севастополю
Отмечается, что операторы беспилотников обнаружили передвижение трех установок в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области.

Российские военные уничтожили установки HIMARS, которыми ВСУ ударили по Севастополю. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что операторы беспилотников обнаружили передвижение трех установок в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области.

В результате удара российской армией уничтожены три пусковые установки РСЗО М142 HIMARS. Также ликвидированы до 10 иностранцев, которые обслуживали американские РСЗО.

Напомним, что ВСУ ударили по Севастополю 23 июня американскими ракетами ATACMS. Погибли четыре человека, пострадал 151 человек.