Российские военные уничтожили установки HIMARS, которыми ВСУ ударили по Севастополю

Отмечается, что операторы беспилотников обнаружили передвижение трех установок в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области.

Российские военные уничтожили установки HIMARS, которыми ВСУ ударили по Севастополю. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что операторы беспилотников обнаружили передвижение трех установок в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области.

В результате удара российской армией уничтожены три пусковые установки РСЗО М142 HIMARS. Также ликвидированы до 10 иностранцев, которые обслуживали американские РСЗО.

Напомним, что ВСУ ударили по Севастополю 23 июня американскими ракетами ATACMS. Погибли четыре человека, пострадал 151 человек.