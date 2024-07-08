Путин призвал наладить систему отпусков для участников спецоперации

Президент отметил, что в вопросе отдыха военных, участвующих в спецоперации, еще «не все должным образом организовано».

Президент России Владимир Путин призвал наладить систему отпусков для участников спецоперации. Об этом глава государства сообщил на площадке международной выставки-форума «Россия».

"Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО", — указал Путин.

Президент отметил, что в вопросе отдыха военных, участвующих в спецоперации, еще «не все должным образом организовано».

Президент отметил, что власти России будут работать над совершенствованием системы отпусков участников СВО.