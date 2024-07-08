Появились подробности переговоров Орбана с Зеленским и Путиным

Лидеры считают, что сначала нужно заключить мирное соглашение, а «затем опустить оружие».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл детали переговоров с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на издание «Bild».

Орбан во время визита в Киев и Москву спрашивал президентов, можно ли согласовать условия прекращения огня, которые ускорят переговоры о мире. Путин и Зеленский отвечали одинаково — временное перемирие позволит только «перестроиться и подготовиться к продолжению боевых действий».

Оба лидера считают, что сначала нужно заключить мирное соглашение, а «затем опустить оружие».