Появились кадры с места трагедии на водоеме в Новомичуринске

Водолазы достают тело подростка около Рязанской ГРЭС.

Появились кадры с места трагедии на водоеме в Новомичуринске. Видео в понедельник, 8 июля, опубликовал Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+".

На кадрах водолазы достают тело подростка утонувшего на территории базы отдыха «Садко» рядом с Рязанской ГРЭС.

Видео доступно по ссылке.

Ранее ГУ МЧС по Рязанской области сообщило, что в Новомичуринске утонул ребенок.

Позже в пресс-службе регионального СУ СК рассказали, как утонул 17-летний мальчик в Новомичуринске.