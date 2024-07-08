Появились кадры с места трагедии на водоеме в Новомичуринске
Водолазы достают тело подростка около Рязанской ГРЭС.
Появились кадры с места трагедии на водоеме в Новомичуринске. Видео в понедельник, 8 июля, опубликовал Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+".
На кадрах водолазы достают тело подростка утонувшего на территории базы отдыха «Садко» рядом с Рязанской ГРЭС.
Видео доступно по ссылке.
Ранее ГУ МЧС по Рязанской области сообщило, что в Новомичуринске утонул ребенок.
Позже в пресс-службе регионального СУ СК рассказали, как утонул 17-летний мальчик в Новомичуринске.