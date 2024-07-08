Орбан: поражение России на Украине трудно себе представить

По мнению венгерского премьера, Путин имеет ясное представление о том, что произойдет в будущем и каким образом Россия одержит победу в конфликте.

Поражение России на Украине трудно себе представить, учитывая соотношение сил, вооружения и технологии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает газета Bild.

По мнению венгерского премьера, президент Владимир Путин имеет ясное представление о том, что произойдет в будущем и каким образом Россия одержит победу в конфликте.

«Победить Россию — это идея, которую трудно себе представить. Вероятность того, что Россию действительно можно победить, совершенно не поддается воображению», — поделился Орбан.

Политик предположил, что в ближайшие месяцы ситуация ухудшится. Поэтому, по его словам, «сейчас правильный момент», чтобы «от политики войны перейти к мирной политике».

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву 5 июля.