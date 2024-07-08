На Первомайском проспекте закроют две полосы движения в сторону площади Ленина

Перекрытие будет действовать с 23:00 8 июля до 17:00 15 июля.

На Первомайском проспекте закроют две полосы движения в сторону площади Ленина. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Это связано с ограничением движения транспорта на пересечении проспекта с улицей Пожалостина. Перекрытие будет действовать с 23:00 8 июля до 17:00 15 июля.

Троллейбусы будут следовать по измененной схеме:

троллейбусы маршрутов №№ 1, 10 от остановки «Площадь Победы» будут следовать по улицам Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Есенина, Ленина, Соборной, далее по своим маршрутам;

троллейбусы № 3 от конечной остановки «ЦПКиО» будут ехать по улицам Братиславской, Гагарина, Спортивной, Есенина, Горького, Новой, Касимовскому шоссе, далее по своему маршруту. При движении из Песочни маршрут не изменится;

троллейбусы маршрута № 5 вн. от остановочного пункта «Площадь Победы» будут следовать по улицам Дзержинского, Гагарина, Стройкова, далее по своему маршруту;

троллейбусы № 16 от остановочного пункта «Площадь Победы» будут следовать по улицам Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Есенина, площади Театральной, Есенина, Маяковского, далее по своему маршруту.

На месте работ установят предписывающие и предупреждающие знаки. Мэрия призвала водителей учитывать информацию при планировании.