На Первомайском проспекте закроют две полосы движения в сторону площади Ленина
Перекрытие будет действовать с 23:00 8 июля до 17:00 15 июля.
На Первомайском проспекте закроют две полосы движения в сторону площади Ленина. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Это связано с ограничением движения транспорта на пересечении проспекта с улицей Пожалостина. Перекрытие будет действовать с 23:00 8 июля до 17:00 15 июля.
Троллейбусы будут следовать по измененной схеме:
- троллейбусы маршрутов №№ 1, 10 от остановки «Площадь Победы» будут следовать по улицам Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Есенина, Ленина, Соборной, далее по своим маршрутам;
- троллейбусы № 3 от конечной остановки «ЦПКиО» будут ехать по улицам Братиславской, Гагарина, Спортивной, Есенина, Горького, Новой, Касимовскому шоссе, далее по своему маршруту. При движении из Песочни маршрут не изменится;
- троллейбусы маршрута № 5 вн. от остановочного пункта «Площадь Победы» будут следовать по улицам Дзержинского, Гагарина, Стройкова, далее по своему маршруту;
- троллейбусы № 16 от остановочного пункта «Площадь Победы» будут следовать по улицам Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Есенина, площади Театральной, Есенина, Маяковского, далее по своему маршруту.
На месте работ установят предписывающие и предупреждающие знаки. Мэрия призвала водителей учитывать информацию при планировании.