На обеспечение безопасности Солотчинского моста выделили почти 70 млн рублей

Работы выполнят до 14 ноября 2024 года.

На обеспечение транспортной безопасности моста через Оку на мостовом переходе на автодороге Спас-Клепики — Рязань выделили 69 миллионов 681 тысячу 217 рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Как указано в документах, на Солотчинском мосту подрядчик установит системы сбора и обработки информации с камерами видеонаблюдения, телевизионного наблюдения, системы связи и оповещения, пожарной сигнализации, оборудование электроснабжения, а также построит караульные помещения, модульное здание управления. Кроме того, на мосту проведут монтаж инженерных заграждений.

Заказчик — Дирекция дорог Рязанской области. Работы выполнят по 14 ноября 2024 года.

Напомним, министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун рассказал редакции РЗН. инфо о том, что Солотчинский мост необходимо закрыть до 2029 года.

Для строительства моста-дублера через Оку планируют реконструировать несколько улиц Рязани.

Начало строительства нового моста запланировано на 2025 год.