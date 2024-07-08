На капремонт дороги в Рыбновском районе выделили около двух миллиардов рублей

Работы выполнят до 30 сентября 2026 года.

На подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и работы по капремонту автодороги М-5 «Урал» — Пальные — Пионерский — Большое Жоково — граница района в Рыбновском районе Рязанской области выделили один миллиард 990 миллионов 828 тысяч 333 рубля. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Дорога двухполосная. На ней разрешена скорость не более 80 километров в час. Протяженность участка — 28 242 километра.

Подрядчик помимо разработки проекта и ремонта дороги должен установить остановки, освещение. Также сделать площадки, дорожки и тротуары шириной до двух с половиной метров. Кроме того, подрядчик выполнит ремонт моста через реку Вожа. Заказчик — Дирекция дорог Рязанской области. Работы выполнят до 30 сентября 2026 года.