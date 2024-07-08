На благоустройство спуска к Оке в Касимове потратят 105 миллионов рублей

Работы закончат до 1 октября 2024 года.

В Касимове восстановят спуск к улице Набережной, которая проходит параллельно Оке. Согласно тендеру на госзакупках, на благоустройство потратят 105 миллионов 263 тысячи 163 рубля.

Речь идет о дороге от Вознесенского собора к улице Набережной — ее также называют «третий луч». В проекте предусмотрены лестница-спуск и смотровая площадка.

Работы закончат до 1 октября 2024 года.

Согласно фото сервиса «Google-карты» спуск асфальтирован, но вниз по улице проехать затруднительно.

В марте благоустройство анонсировал мэр Касимова Иван Бахилов. Он пояснил, что «лучи» это ответвления от площади Соборной в сторону Оки. Сейчас просматриваются два «луча» — Рязанский спуск и путь к усадьбе Кастрова.