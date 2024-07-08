МВД предложило выдворять из России мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП

Сейчас административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях Кодекса.

МВД подготовило законопроект, расширяющий список статей КоАП РФ, по которым мигрантов-нарушителей можно выдворить из страны. Об этом со ссылкой на пресс-центр ведомства сообщило ТАСС.

«Законопроектом предлагается ввести выдворение еще по 20 статьям КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям», — сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что существующие механизмы позволяют принять меры по выдворению за пределы России иностранцев, виновных в совершении противоправных деяний подобного рода. Но для этого, помимо привлечения к административной ответственности, полицейским нужно применить дополнительные процедуры — вынесение решений о неразрешении въезда либо о нежелательности пребывания, а в ряде случаев — отдельное решение о депортации. «Предлагаемые законопроектом изменения направлены на обеспечение оперативной высылки лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью», — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях КоАП. Этот вид наказания применяется за нарушение иностранцами законодательства о свободе совести, ряд противоправных действий, посягающих на здоровье и нравственность, в том числе касающихся незаконного оборота наркотиков и пропаганды нетрадиционных ценностей, за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции, а также за некоторые другие деяния.