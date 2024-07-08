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Малков рассказал Путину о возрождении Рязанской ВДНХ на закрытии выставки «Россия»
Губернатор отметил, что в области активно работает Рязанская ВДНХ, пока единственная из региональных выставок, которая была восстановлена практически из руин.

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с президентом России Владимиром Путиным на закрытии выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщает сайт областного правительства.

Отмечается, что глава региона рассказал о развитии Рязанской ВДНХ и использовании опыта столичной выставки в дальнейшей работе.

Путин на встрече подчеркнул, что России есть что показать и есть чем гордиться, важно это демонстрировать — будет создан национальный центр «Россия» на площадке «Экспо».

"Конечно, нужно создать условия для того, чтобы сам этот нерв того, что делает страна, чем страна живет, и того, чего она добивается, — чтобы это было показано", — сказал глава государства.

Он поблагодарил организаторов выставки, ее участников и отметил, что им удалось красиво и талантливо преподнести экспозицию.

Малков отметил, что в области активно работает Рязанская ВДНХ, пока единственная из региональных выставок, которая была восстановлена практически из руин. В пятидесятых годах прошлого века помимо Московской ВДНХ было построено еще 11 аналогичных площадок в разных регионах, которые утрачены.

«Мы выставку восстановили, полностью в аутентичном виде. Там по-настоящему кипит жизнь, постоянно проходят форумы, мероприятия, концерты, работают музеи, кафе», — сказал он.