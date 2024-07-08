Малков посетил концерт Юты в поддержку участников СВО

На концерт пригласили военнослужащих и членов их семей.

В Рязанской областной филармонии прошел концерт певицы Юты в рамках Всероссийского благотворительного тура «За жизнь» в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщил сайт облправительства.

На концерт пригласили военнослужащих и членов их семей.

На мероприятии выступил губернатор Павел Малков. Он поблагодарил певиц и всех, кто поддержал благотворительный проект, а также родных и близких защитников Родины, добровольцев, которые помогают бойцам и мирным жителям на Донбассе, Запорожье и в Херсонской области. Глава региона отметил, что российских воинов отличает мужество, доблесть и честь. При этом среди солдат немало рязанцев. Одна из песен Юты, «Струна», посвящена подвигу Героя России, выпускника РВВДКУ имени Маргелова Владислава Головина с позывным «Струна». Он с семьей присутствовал на концерте.

«В этом есть некий символизм — певица Юта имеет непосредственное отношение к Рязанской области. Нам сегодня на передовой и здесь нужны такие искренние, душевные, пронзительные, настоящие песни. Спасибо Юте за настоящий подарок для рязанцев. Огромная благодарность тем, кто приближает нашу Победу», — сказал Павел Малков.

Во время концертной программы Юта рассказала о своем творчестве и истории создания песен, исполнила известные и новые композиции. Каждую зрители принимали аплодисментами, песню «Струна» приветствовали стоя. Герой России Владислав Головин вручил певице красный рюкзак, с которым он был запечатлен видеооператором в ходе боя. Эти кадры и вдохновили артистку на написание песни. «Красный рюкзак — это больше, чем память — это символ нечеловеческой отваги, жизнелюбия и стойкости. Такой сам Владислав и все ребята там. Я мечтала встретиться с ним в Рязани, и мечта сбылась, — сказала Юта, отвечая на вопросы журналистов после концерта. — Те глаза, которые видела сегодня в зале, и тепло — все это дорогого стоит. Мы выходим на сцену, чтобы ощутить единство с людьми, а особенно сейчас мы должны быть вместе». Певица поблагодарила Павла Малкова и рязанцев за радушный прием.