В Воронежской области после атаки ВСУ ввели режим ЧС
В одном из населенных пунктов Подгоренского района Воронежской области ввели режим ЧС после атаки ВСУ. Детонация взрывоопасных предметов продолжается. Из-за одного из взрывов загорелась хозпостройка.
В одном из населенных пунктов Подгоренского района Воронежской области ввели режим ЧС после атаки ВСУ. Детонация взрывоопасных предметов продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар ликвидировали. Никто не пострадал.
Как уточнил губернатор, сейчас перекрыли участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт. В пункты временного размещения эвакуируют граждан.
На месте работают оперативные службы.
Напомним, в Воронежской области после атаки ВСУ вспыхнул пожар на складе.
Фото и видео: «Осторожно, новости»