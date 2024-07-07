В Воронежской области после атаки ВСУ ввели режим ЧС

В одном из населенных пунктов Подгоренского района Воронежской области ввели режим ЧС после атаки ВСУ. Детонация взрывоопасных предметов продолжается. Из-за одного из взрывов загорелась хозпостройка.

В одном из населенных пунктов Подгоренского района Воронежской области ввели режим ЧС после атаки ВСУ. Детонация взрывоопасных предметов продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар ликвидировали. Никто не пострадал.

Как уточнил губернатор, сейчас перекрыли участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт. В пункты временного размещения эвакуируют граждан.

На месте работают оперативные службы.

Напомним, в Воронежской области после атаки ВСУ вспыхнул пожар на складе.

Фото и видео: «Осторожно, новости»