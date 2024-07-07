В Воронежской области после атаки ВСУ вспыхнул пожар на складе

Ночью в воскресенье, 7 июля, дежурные силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над территорией Воронежской области. При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. На месте работают оперативные службы.

В Воронежской области после атаки ВСУ вспыхнул пожар на складе. Об этом сообщил губернатор региона Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью в воскресенье, 7 июля, дежурные силы ПВО уничтожили несколько украинских БПЛА над Воронежской областью.

«При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным губернатора, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Ситуация находится под контролем.

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