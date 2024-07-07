В Ставропольском крае произошла смертельная авария

Авария случилась около 13:40 на 40 километре автодороги «Георгиевск — Новопавловск». По предварительным данным краевого ведомства, 35-летняя водитель «Киа» не справилась с управлением, зацепила обочину, выехала на встречную полосу и столкнулась с «Мерседес Спринтер». Удар пришелся на заднюю часть легковушки.

В воскресенье, 7 июля, в Кировском округе Ставропольского края произошла смертельная авария. Об этом сообщили в Telegram-канале ГАИ.

Авария случилась около 13:40 на 40 километре автодороги «Георгиевск — Новопавловск». По предварительным данным краевого ведомства, 35-летняя водитель «Киа» не справилась с управлением, зацепила обочину, выехала на встречную полосу и столкнулась с «Мерседес Спринтер». Удар пришелся на заднюю часть легковушки.

По данным ставропольской ГАИ, от полученных травм на месте происшествия скончались девятилетний ребенок и ее 70-летняя бабушка. Они — жители Северной Осетии.

Пострадавших нет.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»