В СК рассказали, как утонул 17-летний мальчик в Новомичуринске

По предварительным данным, в воскресенье, 7 июля, во время купания на озере вблизи СНП «Озерное» несовершеннолетний ушел под воду. Отдыхающие не смогли помочь подростку, его тело достали спасатели.

В пресс-службе регионального СУ СК рассказали, как утонул 17-летний мальчик в Новомичуринске.

По предварительным данным ведомства, в воскресенье, 7 июля, во время купания на озере вблизи СНП «Озерное» несовершеннолетний ушел под воду. Отдыхающие не смогли помочь подростку, его тело достали из водоема спасатели.

По информации СК, побережье озера не было оборудовано для купания.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что из озера в Новомичуринске достали тело несовершеннолетнего.

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Рязанской области