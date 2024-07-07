Супружескую пару нашли застреленными в съемной квартире в Санкт-Петербурге

В съемной квартире в Санкт-Петербурге нашли тела мужа и жены. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, в субботу, 6 июля, владелец квартиры в доме на улице Брюлловской заявил в полицию, что арендаторы перестали отвечать на телефон. Сотрудники МЧС вскрыли дверь. В комнате на полу с огнестрельными ранениями головы они обнаружили трупы 26-летней женщины и 27-летнего мужчины из Сахалинской области.

Как стало известно РЕН ТВ, убитый мужчина с 23 января 2023 года находился в федеральном розыске по статье о торговле наркотиками в крупном размере. Квартиру в Санкт-Петербурге семья арендовала около месяца.

По данным РЕН ТВ, ведется расследование. Тела и оружие направили на экспертизы.