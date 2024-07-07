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В Ряжском районе в ДТП погибли пять человек
6 июля в 22:30 на 331 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Ряжском районе Рязанской области, произошло столкновение легковых автомобилей «Шевроле Нива» и «Лада».

В субботу, 6 июля, в 22:30 на 331 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Ряжском районе Рязанской области столкнулись «Шевроле Нива» и «Лада». Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

В результате ДТП погибли пять человек, в том числе один несовершеннолетний в возрасте девяти лет. Еще один 15-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.