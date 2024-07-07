В Ряжском районе в ДТП погибли пять человек
6 июля в 22:30 на 331 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Ряжском районе Рязанской области, произошло столкновение легковых автомобилей «Шевроле Нива» и «Лада».
В субботу, 6 июля, в 22:30 на 331 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Ряжском районе Рязанской области столкнулись «Шевроле Нива» и «Лада». Об этом
В результате ДТП погибли пять человек, в том числе один несовершеннолетний в возрасте девяти лет. Еще один 15-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.